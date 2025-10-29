Direktorijum kompanija
Mendix
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Mendix Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Netherlands u Mendix iznosi €76.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mendix. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Ukupno godišnje
€76.7K
Nivo
Senior Software Engineer
Osnovna plata
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Mendix in Netherlands iznosi €88,638 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mendix za Softverski Inženjer poziciju in Netherlands je €75,369.

