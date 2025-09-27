Direktorijum kompanija
ManTech
  • Plate
  • Технички Програм Менаџер

  • Sve Технички Програм Менаџер plate

ManTech Технички Програм Менаџер Plate

Medijana Технички Програм Менаџер kompenzacionog paketa in United States u ManTech iznosi $144K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ManTech. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
ManTech
Technical Project Manager
Washington, DC
Ukupno godišnje
$144K
Nivo
Project Manager III
Osnovna plata
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u ManTech?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Технички Програм Менаџер poziciju u ManTech in United States iznosi $165,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ManTech za Технички Програм Менаџер poziciju in United States je $144,000.

