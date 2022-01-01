Direktorijum kompanija
ManTech Plate

Plate ManTech kreću se od $61,690 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $216,240 za Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ManTech. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $120K

Full-Stack softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
Median $125K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $130K

Солушн Архитекта
Median $143K
Дата Сајентист
Median $148K
Технички Програм Менаџер
Median $144K
Информациони Технолог (ИТ)
$181K
Продукт Дизајнер
$79.6K
Програм Менаџер
$216K
Пројект Менаџер
$196K
Регрутер
$61.7K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$145K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ManTech je Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $216,240. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ManTech je $143,400.

