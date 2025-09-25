Direktorijum kompanija
Lazer Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Lazer Technologies Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Canada u Lazer Technologies iznosi CA$203K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lazer Technologies. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$203K
Nivo
Senior
Osnovna plata
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lazer Technologies?

CA$225K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Lazer Technologies in Canada iznosi CA$261,162 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lazer Technologies za Софтверски Инжењер poziciju in Canada je CA$196,469.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lazer Technologies

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi