Direktorijum kompanija
Intellectual Ventures
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Intellectual Ventures Plate

Plate Intellectual Ventures kreću se od $183,080 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Razvoj na nižem nivou do $186,428 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Intellectual Ventures. Poslednja izmena: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Razvoj
$183K
Menadžer Projekta
$186K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Intellectual Ventures je Menadžer Projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $186,428. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intellectual Ventures je $184,754.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Intellectual Ventures

Srodne kompanije

  • Square
  • Apple
  • LinkedIn
  • Roblox
  • DoorDash
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.