Каталог Компанија
Intapp
Радите овде? Затражите своју компанију

Intapp Плате

Распон плата Intapp је од $72,507 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $233,825 за Informatičar (IT) на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Intapp. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Dizajner proizvoda
Median $108K
Menadžer proizvoda
Median $144K
Računovođa
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatičar (IT)
$234K
Marketing
$102K
Menadžer dizajna proizvoda
$95.5K
Menadžer projekta
$164K
Prodaja
$120K
Softverski inženjer
$119K
Menadžer softverskog inženjerstva
$129K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Intapp, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Intapp је Informatičar (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $233,825. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Intapp је $119,799.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Intapp

Повезане компаније

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси