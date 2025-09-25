Direktorijum kompanija
Medijana Продукт Дизајнер kompenzacionog paketa in United States u Intapp iznosi $108K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intapp. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Intapp
Associate UX Designer
Austin, TX
Ukupno godišnje
$108K
Nivo
1
Osnovna plata
$95K
Stock (/yr)
$6.5K
Bonus
$6.5K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intapp?

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Intapp, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u Intapp in United States iznosi $174,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intapp za Продукт Дизајнер poziciju in United States je $108,000.

Drugi resursi