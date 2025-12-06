Direktorijum kompanija
Illumina
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Analitičar Sajber Bezbednosti

  • Sve Analitičar Sajber Bezbednosti plate

Illumina Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Prosečna Analitičar Sajber Bezbednosti ukupna kompenzacija u Illumina kreće se od $201K do $281K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Illumina. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$218K - $264K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$201K$218K$264K$281K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Illumina, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u Illumina iznosi $280,720 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Illumina za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je $200,860.

Drugi resursi

