Prosečna Analitičar Sajber Bezbednosti ukupna kompenzacija u Illumina kreće se od $201K do $281K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Illumina. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $218K - $264K United States Uobičajeni opseg Mogući opseg $201K $218K $264K $281K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Illumina, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

