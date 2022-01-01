Каталог Компанија
Danaher Плате

Распон плата Danaher је од $36,717 у годишњој укупној компензацији за Menadžer softverskog inženjerstva на доњем крају до $218,500 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Danaher. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Menadžer proizvoda
Median $219K
Mašinski inženjer
Median $115K
Računovođa
$217K

Biomedicinski inženjer
$88.3K
Poslovni analitičar
$106K
Razvoj poslovanja
$137K
Menadžer nauke o podacima
$149K
Naučnik podataka
$195K
Finansijski analitičar
$151K
Hardverski inženjer
$64.9K
Ljudski resursi
$142K
Informatičar (IT)
$72K
Marketing
$199K
Optički inženjer
$181K
Dizajner proizvoda
$141K
Menadžer projekta
$115K
Prodaja
$78.3K
Menadžer softverskog inženjerstva
$36.7K
Arhitekta rešenja
$60.1K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Danaher, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (25.00% годишње)

Често постављана питања

