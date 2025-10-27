Direktorijum kompanija
  Plate
  • Грађевински Инжењер

  • Sve Грађевински Инжењер plate

HNTB Грађевински Инжењер Plate

Medijana Грађевински Инжењер kompenzacionog paketa in United States u HNTB iznosi $90K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HNTB. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
HNTB
Civil Engineer
Boston, MA
Ukupno godišnje
$90K
Nivo
Mid
Osnovna plata
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u HNTB?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Uključeni Nazivi

Water Resources Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Грађевински Инжењер poziciju u HNTB in United States iznosi $115,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HNTB za Грађевински Инжењер poziciju in United States je $90,000.

Drugi resursi