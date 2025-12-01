Direktorijum kompanija
Harvard University
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plate

Harvard University Menadžer Programa Plate

Prosečna Menadžer Programa ukupna kompenzacija in United States u Harvard University kreće se od $122K do $167K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Harvard University. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$132K - $157K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$122K$132K$157K$167K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Menadžer Programa prijavas u Harvard University da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Harvard University?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Programa ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Harvard University in United States iznosi $166,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Harvard University za Menadžer Programa poziciju in United States je $121,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Harvard University

Srodne kompanije

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.