Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Genesys kreće se od $92.4K po year za L1 do $181K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $140K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Genesys. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
