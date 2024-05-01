Direktorijum kompanija
Florida Blue
Florida Blue Plate

Plate Florida Blue kreću se od $66,500 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $151,900 za Cybersecurity Analyst na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Florida Blue. Poslednja izmena: 10/18/2025

Софтверски Инжењер
Median $115K

Backend softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
Median $66.5K
Актуар
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Аналитичар
$106K
Дата Сајентист
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Солушн Архитекта
$131K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Florida Blue je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $151,900. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Florida Blue je $112,775.

Drugi resursi