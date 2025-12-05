Direktorijum kompanija
Fidelity National Financial
  • Plate
  • Analitičar Sajber Bezbednosti

  • Sve Analitičar Sajber Bezbednosti plate

Fidelity National Financial Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Prosečna Analitičar Sajber Bezbednosti ukupna kompenzacija u Fidelity National Financial kreće se od $134K do $187K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity National Financial. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$144K - $170K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$134K$144K$170K$187K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fidelity National Financial?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u Fidelity National Financial iznosi $187,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fidelity National Financial za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je $134,400.

