Каталог Компанија
Excella
Excella Плате

Распон плата Excella је од $78,390 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $185,925 за Konsultant menadžmenta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Excella. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $102K
Poslovni analitičar
$78.4K
Naučnik podataka
$158K

Konsultant menadžmenta
$186K
Dizajner proizvoda
$95.5K
Menadžer softverskog inženjerstva
$183K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Excella је Konsultant menadžmenta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $185,925. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Excella је $129,893.

