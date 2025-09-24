Солушн Архитекта kompenzacija in Canada u Ericsson kreće se od CA$143K po year za JS6 do CA$157K po year za JS7. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$158K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
