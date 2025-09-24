Direktorijum kompanija
Солушн Архитекта kompenzacija in Canada u Ericsson kreće se od CA$143K po year za JS6 do CA$157K po year za JS7. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$158K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatke

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Ericsson?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Cloud Architect

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Ericsson in Canada iznosi CA$178,252 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ericsson za Солушн Архитекта poziciju in Canada je CA$158,371.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ericsson

