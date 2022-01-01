Direktorijum kompanija
Ciena
Ciena Plate

Plate Ciena kreću se od $33,419 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $275,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ciena. Poslednja izmena: 10/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Хардверски Инжењер
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Оптички Инжењер
Median $83.1K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $275K
Бизнис Аналитичар
$86.7K
Кастомер Сервис
$87.3K
Дата Сајенс Менаџер
$139K
Дата Сајентист
$78.9K
Менаџмент Консултант
$180K
Маркетинг
$252K
Машински Инжењер
$66.8K
Продукт Дизајнер
$101K
Продаја
Median $116K
Сејлс Инжењер
$150K
Солушн Архитекта
$110K
Технички Програм Менаџер
$95.8K
Технички Писац
$33.4K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

