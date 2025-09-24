Direktorijum kompanija
Ericsson
  • Plate
  • Менаџмент Консултант

  • Sve Менаџмент Консултант plate

Ericsson Менаџмент Консултант Plate

Medijana Менаџмент Консултант kompenzacionog paketa in United States u Ericsson iznosi $130K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
Ukupno godišnje
$130K
Nivo
L3
Osnovna plata
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ericsson?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Менаџмент Консултант poziciju u Ericsson in United States iznosi $198,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ericsson za Менаџмент Консултант poziciju in United States je $130,000.

Drugi resursi