Softverski Inženjer kompenzacija in United States u DRW kreće se od $203K po year za L2 do $387K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $259K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DRW. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***