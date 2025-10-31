Direktorijum kompanija
DRW
DRW Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u DRW kreće se od $203K po year za L2 do $387K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $259K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DRW. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
(Početni nivo)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u DRW?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u DRW in United States iznosi $387,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DRW za Softverski Inženjer poziciju in United States je $233,000.

