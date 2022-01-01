Каталог Компанија
Akuna Capital
Akuna Capital Плате

Распон плата Akuna Capital је од $65,325 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $425,071 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Akuna Capital. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-Stack softverski inženjer

Kvantitativni programer

Backend softverski inženjer

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $260K
Naučnik podataka
Median $225K

Računovođa
$65.3K
Poslovne operacije
$108K
Finansijski analitičar
$127K
Informatičar (IT)
$221K
Menadžer projekta
Median $155K
Regrutер
$99.5K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Akuna Capital је Softverski inženjer at the Senior Software Engineer level са годишњом укупном компензацијом од $425,071. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Akuna Capital је $179,209.

