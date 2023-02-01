Каталог Компанија
Draper
Draper Плате

Распон плата Draper је од $94,525 у годишњој укупној компензацији за Elektroinženjer на доњем крају до $139,300 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Draper. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $125K
Hardverski inženjer
Median $110K
Mašinski inženjer
Median $125K

Elektroinženjer
$94.5K
Menadžer programa
$139K
Analitičar sajber bezbednosti
$129K
Често постављана питања

Най-високоплатената роля, докладвана в Draper, е Menadžer programa at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $139,300. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Draper, е $125,000.

Остали ресурси