Каталог Компанија
DraftKings
Радите овде? Затражите своју компанију

DraftKings Плате

Распон плата DraftKings је од $86,028 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $302,625 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DraftKings. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Inženjer pouzdanosti sistema

Menadžer softverskog inženjerstva
L7 $249K
L6 $303K
Menadžer proizvoda
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Poslovni analitičar
Median $112K
Naučnik podataka
Median $175K
Analitičar podataka
Median $90K
Dizajner proizvoda
Median $148K
Menadžer nauke o podacima
$265K
Finansijski analitičar
$159K
Marketing
$124K
Menadžer programa
$92.5K
Regrutер
$86K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији DraftKings, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у DraftKings је Menadžer softverskog inženjerstva at the L6 level са годишњом укупном компензацијом од $302,625. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у DraftKings је $175,000.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за DraftKings

Повезане компаније

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси