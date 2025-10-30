Direktorijum kompanija
Creditas
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Creditas Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Brazil u Creditas iznosi R$262K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Creditas. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$262K
Nivo
hidden
Osnovna plata
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Creditas in Brazil iznosi R$318,419 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Creditas za Softverski Inženjer poziciju in Brazil je R$239,991.

