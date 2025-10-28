Direktorijum kompanija
Continental
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Continental Naučnik Podataka Plate

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in India u Continental iznosi ₹2.8M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Continental. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.8M
Nivo
L2
Osnovna plata
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Continental?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Naučnik Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Continental in India iznosi ₹2,852,770 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Continental za Naučnik Podataka poziciju in India je ₹1,802,692.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Continental

Srodne kompanije

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi