ConocoPhillips Plate

Plate ConocoPhillips kreću se od $80,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $402,000 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ConocoPhillips. Poslednja izmena: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Софтверски Инжењер
Median $80K
Рачуновођа
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнис Аналитичар
$88.8K
Бизнис Девелопмент
$402K
Хемијски Инжењер
$121K
Дата Сајентист
$287K
Финансијски Аналитичар
$174K
Геолошки Инжењер
$275K
Машински Инжењер
$279K
Продукт Менаџер
$127K
Технички Програм Менаџер
$212K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ConocoPhillips je Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $402,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ConocoPhillips je $150,499.

