Џенерал Моторс Plate

Plate General Motors kreću se od $44,446 ukupne kompenzacije godišnje za Менаџмент Консултант na nižem nivou do $277,400 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Џенерал Моторс. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Дата Сајентист
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Хардверски Инжењер
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Машински Инжењер
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Продукт Менаџер
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Продукт Дизајнер
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Солушн Архитекта
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Бизнис Аналитичар
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Информациони Технолог (ИТ)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Технички Програм Менаџер
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Пројект Менаџер
L6 $114K
L7 $143K
Програм Менаџер
L6 $128K
L7 $160K
Финансијски Аналитичар
L5 $98.9K
L6 $110K
Контролс Инжењер
L5 $94K
L6 $115K
Маркетинг
Median $120K
Регрутер
Median $200K
Бизнис Девелопмент
Median $148K
Дата Аналитичар
Median $123K
Рачуновођа
Median $100K

Сајберсекјурити Аналитичар
Median $100K
Дата Сајенс Менаџер
Median $200K
Графички Дизајнер
Median $135K
Људски Ресурси
Median $102K
Продаја
Median $100K
Административни Асистент
$60.5K
Бизнис Операција Менаџер
$225K
Корпорејт Девелопмент
$86.2K
Кастомер Сервис
$135K
Електро Инжењер
$137K
Правни
$116K
Менаџмент Консултант
$44.4K
Маркетинг Операције
$89.6K
Инжењер за Материјале
$213K
Оптички Инжењер
$198K
УИкс Ресерчер
$149K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji General Motors, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

The highest paying role reported at General Motors is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the L9 level with a yearly total compensation of $277,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Motors is $130,446.

