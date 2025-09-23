Direktorijum kompanija
Comcast
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Технички Програм Менаџер

  • Sve Технички Програм Менаџер plate

Comcast Технички Програм Менаџер Plate

Medijana Технички Програм Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Comcast iznosi $185K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Ukupno godišnje
$185K
Nivo
L4
Osnovna plata
$145K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$10K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Comcast?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Технички Програм Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Технички Програм Менаџер poziciju u Comcast in United States iznosi $305,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Comcast za Технички Програм Менаџер poziciju in United States je $184,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Comcast

Srodne kompanije

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi