Direktorijum kompanija
Disney
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Disney Plate

Plate Disney kreću se od $50,250 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $477,667 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Disney. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Web developer

Продукт Менаџер
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Продукт Дизајнер
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX dizajner

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Софтверски Инжењеринг Менаџер
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Финансијски Аналитичар
Median $109K
Дата Сајентист
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Дата Аналитичар
Median $120K
Технички Програм Менаџер
Median $180K
Пројект Менаџер
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Бизнис Аналитичар
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $158K
Продаја
Median $99.5K

Menadžer računa

Дата Сајенс Менаџер
Median $400K
Програм Менаџер
Median $180K
Продукт Дизајн Менаџер
Median $328K
Солушн Архитекта
Median $416K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

УИкс Ресерчер
Median $158K
Кастомер Сервис
Median $60K
Људски Ресурси
Median $140K
Рачуновођа
Median $85K

Tehnički računovođa

Бизнис Девелопмент
Median $165K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $178K
Маркетинг Операције
Median $150K
Регрутер
Median $115K
Административни Асистент
$50.3K
Бизнис Операције
$296K
Бизнис Операција Менаџер
$53.6K
Контролс Инжењер
$93.5K
Корпорејт Девелопмент
$226K
Графички Дизајнер
$90.5K
Хардверски Инжењер
$85.6K
Правни
Median $266K
Менаџмент Консултант
$86.2K
Маркетинг
$209K

Menadžer marketinga proizvoda

Тотал Ривордс
$148K
Венчур Капиталиста
$95.9K

Analitičar

Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Disney, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Disney, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (17.00% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Disney, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Den högst betalda rollen som rapporterats på Disney är Продукт Менаџер at the P7 level med en årlig total ersättning på $477,667. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Disney är $158,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Disney

Srodne kompanije

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi