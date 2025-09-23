Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Citadel kreće se od $405K po year za L1 do $608K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $525K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Citadel. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
