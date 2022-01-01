Direktorijum kompanija
Ramp
Ramp Plate

Plate Ramp kreću se od $76,380 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $595,400 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ramp. Poslednja izmena: 10/25/2025

Софтверски Инжењер
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Дизајнер
Median $189K

UX dizajner

Web dizajner

Регрутер
Median $135K

Продукт Менаџер
Median $275K
Маркетинг
Median $200K

Menadžer marketinga proizvoda

Бизнис Операције
$149K
Бизнис Аналитичар
$261K
Кастомер Сервис
$76.4K
Дата Сајентист
$161K
Људски Ресурси
$333K
Продаја
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$269K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ramp, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ramp je Софтверски Инжењер at the Staff Software Engineer level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $595,400. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ramp je $259,416.

Drugi resursi