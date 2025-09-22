Direktorijum kompanija
Canoo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Canoo Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Canoo iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Canoo. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Canoo
Software Engineer
Torrance, CA
Ukupno godišnje
$120K
Nivo
L3
Osnovna plata
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Canoo?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Canoo, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $158,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Софтверски Инжењер role in United States is $123,750.

