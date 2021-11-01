Direktorijum kompanija
Aeva
Aeva Plate

Plate Aeva kreću se od $187,018 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $477,375 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Aeva. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $210K
Хардверски Инжењер
Median $225K
Машински Инжењер
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт Дизајнер
$477K
Продукт Менаџер
$187K
Програм Менаџер
$427K
Пројект Менаџер
$347K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Aeva, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Aeva je Продукт Дизајнер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $477,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aeva je $225,000.

Drugi resursi