Cambia Health Solutions Plate

Plate Cambia Health Solutions kreću se od $74,157 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $274,365 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cambia Health Solutions. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $112K
Рачуновођа
$137K
Актуар
$137K

Бизнис Аналитичар
$74.2K
Дата Аналитичар
$83.6K
Продукт Менаџер
$122K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$274K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Cambia Health Solutions je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $274,365. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cambia Health Solutions je $122,385.

Drugi resursi