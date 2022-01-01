Direktorijum kompanija
Bose Plate

Plate Bose kreću se od $42,432 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $283,575 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bose. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $170K
Продукт Дизајнер
Median $83.2K

UX dizajner

Хардверски Инжењер
Median $158K

Дата Сајентист
Median $120K
Солушн Архитекта
Median $230K
Технички Програм Менаџер
Median $120K
Бизнис Аналитичар
$42.4K
Правни
$161K
Менаџмент Консултант
$172K
Маркетинг
$44.2K
Машински Инжењер
$109K
Продукт Менаџер
$61.8K
Програм Менаџер
$135K
Пројект Менаџер
$65.3K
Продаја
$42.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$284K
УИкс Ресерчер
$154K
ЧПП

The highest paying role reported at Bose is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $283,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bose is $120,000.

Drugi resursi