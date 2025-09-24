Direktorijum kompanija
Bosch Global
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Технички Програм Менаџер

  • Sve Технички Програм Менаџер plate

Bosch Global Технички Програм Менаџер Plate

Medijana Технички Програм Менаџер kompenzacionog paketa in Vietnam u Bosch Global iznosi ₫618.58M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₫618.58M
Nivo
EG14
Osnovna plata
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Bonus
₫0
Godine u kompaniji
10 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

₫4.16B

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Технички Програм Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Технички Програм Менаџер poziciju u Bosch Global in Vietnam iznosi ₫1,281,292,013 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bosch Global za Технички Програм Менаџер poziciju in Vietnam je ₫312,053,520.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bosch Global

Srodne kompanije

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi