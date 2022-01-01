Direktorijum kompanija
Celonis
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Celonis Plate

Plate Celonis kreću se od $42,346 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $205,800 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Celonis. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $150K
Сејлс Инжењер
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Бизнис Аналитичар
Median $42.3K
Менаџмент Консултант
Median $200K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $178K
Продукт Дизајнер
Median $94.3K
Кастомер Сервис
$181K
Кастомер Саксес
$201K
Дата Сајенс Менаџер
$89.5K
Дата Сајентист
$89.1K
Финансијски Аналитичар
$63.8K
Људски Ресурси
$206K
Маркетинг
$88.6K
Маркетинг Операције
$90.5K
Партнер Менаџер
$131K
Програм Менаџер
$164K
Пројект Менаџер
$159K
Продаја
$115K
Солушн Архитекта
$94.5K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
$201K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Celonis, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Celonis, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Celonis je Људски Ресурси at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $205,800. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Celonis je $125,214.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Celonis

Srodne kompanije

  • Bosch Global
  • BlackBerry QNX
  • Contentful
  • GFT Group
  • Personio
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi