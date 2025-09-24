Хардверски Инжењер kompenzacija in Germany u Bosch Global kreće se od €81.2K po year za EG12 do €99.1K po year za EG16. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €100K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
