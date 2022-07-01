Direktorijum kompanija
BlueHalo
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

BlueHalo Plate

Plate BlueHalo kreću se od $110,129 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $246,225 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BlueHalo. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $120K

Full-Stack softverski inženjer

Хардверски Инжењер
Median $203K
Продукт Дизајнер
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Технички Програм Менаџер
$246K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BlueHalo je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $246,225. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BlueHalo je $161,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BlueHalo

Srodne kompanije

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • Torch Technologies
  • Maven Wave
  • AGI
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi