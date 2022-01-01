Aerojet Rocketdyne Плате

Каталог Компанија
Распон плата Aerojet Rocketdyne је од $65,325 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $180,095 за Hardverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aerojet Rocketdyne. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Mašinski inženjer
Median $120K
Računovođa
$109K
Inženjer vazduhoplovstva
$75.4K

Poslovni analitičar
$65.3K
Naučnik podataka
$91.5K
Hardverski inženjer
$180K
Menadžer programa
$104K
Menadžer projekta
$120K
Tehnički menadžer programa
$96.9K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Aerojet Rocketdyne је Hardverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $180,095. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Aerojet Rocketdyne је $104,259.

