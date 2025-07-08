Direktorijum kompanija
BlueDot
BlueDot Plate

Plate BlueDot kreću se od $64,974 ukupne kompenzacije godišnje za Финансијски Аналитичар na nižem nivou do $112,110 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BlueDot. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Дата Сајентист
$79.1K
Финансијски Аналитичар
$65K
Продукт Дизајнер
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт Менаџер
$112K
Софтверски Инжењер
$109K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BlueDot je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $112,110. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BlueDot je $88,271.

