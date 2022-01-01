BlueCat Plate

Direktorijum kompanija
Plate BlueCat kreću se od $74,625 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $254,720 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BlueCat. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Продукт Дизајнер
$74.6K
Продукт Менаџер
$129K
Продаја
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Софтверски Инжењер
$255K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BlueCat je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $254,720. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BlueCat je $130,417.

