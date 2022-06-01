Каталог Компанија
BJC HealthCare Плате

Распон плата BJC HealthCare је од $79,600 у годишњој укупној компензацији за Arhitekta rešenja на доњем крају до $125,625 за Analitičar sajber bezbednosti на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BJC HealthCare. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Poslovni analitičar
$97.5K
Analitičar podataka
$98.9K
Analitičar sajber bezbednosti
$126K

Arhitekta rešenja
$79.6K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у BJC HealthCare је Analitičar sajber bezbednosti at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $125,625. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у BJC HealthCare је $98,210.

