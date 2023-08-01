Direktorijum kompanija
BC Hydro
BC Hydro Plate

Plate BC Hydro kreću se od $64,604 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $96,767 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BC Hydro. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Електро Инжењер
$89.1K
Људски Ресурси
$65.5K
Машински Инжењер
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Пројект Менаџер
$68.3K
Технички Програм Менаџер
$96.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BC Hydro je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $96,767. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BC Hydro je $68,290.

