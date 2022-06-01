Каталог Компанија
APTIM
APTIM Плате

Распон плата APTIM је од $60,753 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $84,575 за Poslovni analitičar на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније APTIM. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Poslovni analitičar
$84.6K
Građevinski inženjer
$74.6K
Ljudski resursi
$60.8K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у APTIM је Poslovni analitičar at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $84,575. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у APTIM је $74,625.

