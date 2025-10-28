Softverski Inženjer kompenzacija in United States u AppLovin kreće se od $242K po year za Software Engineer 2 do $574K po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $350K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
GOD 1
U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv