Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Germany u AppLovin kreće se od €72K do €105K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€82.7K - €94.3K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€72K€82.7K€94.3K€105K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u AppLovin in Germany iznosi €104,923 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AppLovin za Analitičar Podataka poziciju in Germany je €72,023.

Drugi resursi