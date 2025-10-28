Direktorijum kompanija
AppLovin
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Poslovni Razvoj

  • Sve Poslovni Razvoj plate

AppLovin Poslovni Razvoj Plate

Poslovni Razvoj kompenzacija in Vietnam u AppLovin iznosi ₫2.51B po year za Senior Business Development Manager. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AppLovin. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Prikaži 4 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji AppLovin, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Poslovni Razvoj ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Razvoj poziciju u AppLovin in Vietnam iznosi ₫2,988,975,360 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AppLovin za Poslovni Razvoj poziciju in Vietnam je ₫2,134,982,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za AppLovin

Srodne kompanije

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi