Direktorijum kompanija
Anaplan
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Anaplan Plate

Plate Anaplan kreću se od $73,630 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $346,725 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Anaplan. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack softverski inženjer

Солушн Архитекта
Median $168K
Продукт Менаџер
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Људски Ресурси
Median $344K
Продаја
Median $250K
Бизнис Аналитичар
$262K
Кастомер Сервис
$98.5K
Кастомер Саксес
$281K
Дата Сајентист
$116K
Информациони Технолог (ИТ)
$138K
Маркетинг Операције
$89.2K
Продукт Дизајнер
$270K
Пројект Менаџер
$154K
Регрутер
$73.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$347K
Технички Програм Менаџер
$239K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Anaplan, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Anaplan je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $346,725. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anaplan je $156,545.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Anaplan

Srodne kompanije

  • Box
  • Broadcom
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Pure Storage
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi