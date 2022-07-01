Каталог Компанија
Aera Technology
Aera Technology Плате

Распон плата Aera Technology је од $13,065 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $348,250 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aera Technology. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Šef kabineta
$197K
Naučnik podataka
$13.1K
Marketing
$15.7K

Menadžer projekta
$123K
Prodaja
$348K
Softverski inženjer
$124K
Tehnički menadžer programa
$53K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Aera Technology је Prodaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $348,250. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Aera Technology је $122,912.

