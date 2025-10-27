Direktorijum kompanija
3M
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Операција Менаџер

  • Sve Бизнис Операција Менаџер plate

3M Бизнис Операција Менаџер Plate

Prosečna Бизнис Операција Менаџер ukupna kompenzacija u 3M kreće se od $133K do $182K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3M. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$143K - $173K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$133K$143K$173K$182K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

0%

GOD 1

0%

GOD 2

100 %

GOD 3

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 0% stiče se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)

  • 100% stiče se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Операција Менаџер poziciju u 3M iznosi $182,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u 3M za Бизнис Операција Менаџер poziciju je $133,450.

Drugi resursi